В день «Авиамикса» до полигона «Дубровичи» пустят бесплатные автобусы. Расписание

В день «Авиамикса», 4 августа, до полигона «Дубровичи» пустят бесплатные автобусы. Об этом сообщил
Показательные выступления пройдут с 10:00 до 17:00. С 7:00 до 12:00 автобусы будут ездить от автовокзала «Приокский», с 13:00 до 17:00 — от полигона «Дубровичи». Транспорт будет отправляться по мере заполнения, стоимость проезда — 55 рублей в обоих направлениях.
Для зрителей на личных машинах в районе деревни Гнетово организуют две парковки общей вместимостью до 8 000 транспортных средств. Оттуда зрителей повезут на автобусах малой вместимости, стоимость проезда 20 рублей.
Напомним, на ремонтируемом Солотчинском мосту сотрудники ГИБДД будут регулировать дорожное движение «в соответствии со складывающейся обстановкой». Автомобилистам предложили