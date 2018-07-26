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17:18, 26 июля 2018 2 232
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Рязанцев попросили не ездить по Солотчинскому мосту в день открытия «Авиадартса-2018» 1

Рязанцев попросили не ездить по Солотчинскому мосту в день открытия «Авиадартса-2018»

Рязанцев попросили не ездить по Солотчинскому мосту в день открытия «Авиадартса-2018». Соответствующее сообщение опубликовали на сайте регионального правительства.

В день показательных выступлений, 4 августа, на ремонтируемом мосту сотрудники ГИБДД будут регулировать дорожное движение «в соответствии со складывающейся обстановкой».

Автомобилистам порекомендовали воздержаться от поездок через мост в сторону Рязани с 8:00 до 11:00 и на выезд из города с 13:00 до 18:00. В это время планируется пропуск автомобилей в одном направлении.

Отмечается, что добраться до полигона в Дубровичи можно через автодорогу М-5 «Урал — Собчаково — Троица — Спасск-Рязанский».

Напомним, международный «Авиадартс» с 29 июля по 11 августа пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью в третий раз.

Показательные выступления «Авиамикса» состоятся в День города, 4 августа.

Расписание соревнований можно посмотреть здесь.


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