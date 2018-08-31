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16:16, 31 августа 2018 1 645
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Все идет по плану. Минтранс рассказал о ходе ремонта моста через Оку 1

Все идет по плану. Минтранс рассказал о ходе ремонта моста через Оку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанский минтранс рассказал о ходе реконструкции моста через Оку. В ответ на запрос RZN.info министерство сообщило, что работы идут по графику, нарушений сроков нет.

По состоянию на 27 августа, рабочие заменили половину деформационных швов, на 50% закончили укладку асфальта в русловой части моста и на подходах, а также уложили 33% полимерного покрытия проезжей части.

Реконструкцию, как и планировали ранее, обещают закончить к 1 ноября. При этом отмечается, что на сроки может повлиять погода. «Применяемая технология нанесения полимерного покрытия требует сухой поверхности, в связи с чем сроки завершения ремонта в значительной степени зависят от погодных условий», — сообщило министерство.

Напомним, масштабную реконструкцию моста начали в июне. Из-за нее регулярно возникают крупные заторы.


© RZN.info

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