Все идет по плану. Минтранс рассказал о ходе ремонта моста через Оку

Рязанский минтранс рассказал о ходе реконструкции моста через Оку. В ответ на запрос
По состоянию на 27 августа, рабочие заменили половину деформационных швов, на 50% закончили укладку асфальта в русловой части моста и на подходах, а также уложили 33% полимерного покрытия проезжей части.
Реконструкцию, как и планировали ранее, обещают закончить к 1 ноября. При этом отмечается, что на сроки может повлиять погода. «Применяемая технология нанесения полимерного покрытия требует сухой поверхности, в связи с чем сроки завершения ремонта в значительной степени зависят от погодных условий», — сообщило министерство.
Напомним, масштабную реконструкцию моста начали в июне. Из-за нее регулярно возникают крупные заторы.