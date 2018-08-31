Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:04, 31 августа 2018 155

VELLCOM group использует новые технологии в дорожном строительстве Рязанской области

VELLCOM group использует новые технологии в дорожном строительстве Рязанской области

Дорожный дивизион холдинга VELLCOM group завершил ремонт дороги «Рязань — Ряжск — Алескандро-Невский — Данков — Ефремов».

Как рассказали в пресс-службе холдинга, постоянный рост требований к качеству обязывает применять технологии, которые повысят прочность, эластичность и теплостойкость дорожного покрытия, а также позволят эксплуатировать и ремонтировать дорогу в широком диапазоне температур.

Отмечается, что VELLCOM group использует новый для России метод холодной регенерации, который основан на последних достижениях науки и техники в дорожной отрасли.

«Эта технология предполагает повторное использование материала старого покрытия. Применение данного метода позволяет сократить сроки реконструкции и существенно снизить затраты, но при этом обеспечить более высокое качество производимых работ. В ходе замены дорожного покрытия ресайклер снимает и измельчает материал старой дорожной одежды, укрепляет его комплексными добавками минеральных и органических вяжущих, а затем распределяет ровным слоем, после чего производится уплотнение данного слоя», — рассказали в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что VELLCOM group уделяет особое внимание безопасности. Поэтому подготовку к ремонтным работам провели по всем нормам: в соответствии с современными требованиями демонтировали существующие дорожные знаки, стойки, автопавильоны, металлические ограждения, а затем разработали и организовали схему движения транспорта на все время работ.

Теперь участок длиной почти 11 км комплексно восстановлен и благоустроен. По всей протяженности заменили дорожную одежду. Обочины укрепили за счет засева трав и гранулята от фрезерования существующего покрытия. На двух мостах не только заменили дорожное покрытие, но и деформационные швы. Для обеспечения безопасности движения установили дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные дорожные столбики, нанесли современную разметку из термопластики — долговечного и устойчивого к влаге материала.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:04, 31 августа 2018
VELLCOM group использует новые технологии в дорожном строительстве Рязанской области
11:23, 31 августа 2018
В Рязани открылся новый пункт приема платежей 1
11:01, 31 августа 2018
В Рязанской области объявили аукцион на строительство дороги к ферме
18:38, 30 августа 2018
В пятницу на восьми улицах Приокского отключат свет
14:30, 30 августа 2018
РМПТС получит субсидии на погашение долгов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
46 минут назад
Современные финансовые пирамиды, или Как не стать жертвами мошенников

Современные финансовые пирамиды, или Как не стать жертвами мошенников

Эксперты заявляют, что Россию накрыла очередная волна финансовых пирамид.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 30 437
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 28 315
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:15, 27 августа 2018 27 542
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 395
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
11:01, 21 августа 2018 24 826
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум