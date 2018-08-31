VELLCOM group использует новые технологии в дорожном строительстве Рязанской области

Дорожный дивизион холдинга VELLCOM group завершил ремонт дороги «Рязань — Ряжск — Алескандро-Невский — Данков — Ефремов».
Как рассказали в пресс-службе холдинга, постоянный рост требований к качеству обязывает применять технологии, которые повысят прочность, эластичность и теплостойкость дорожного покрытия, а также позволят эксплуатировать и ремонтировать дорогу в широком диапазоне температур.
Отмечается, что VELLCOM group использует новый для России метод холодной регенерации, который основан на последних достижениях науки и техники в дорожной отрасли.
«Эта технология предполагает повторное использование материала старого покрытия. Применение данного метода позволяет сократить сроки реконструкции и существенно снизить затраты, но при этом обеспечить более высокое качество производимых работ. В ходе замены дорожного покрытия ресайклер снимает и измельчает материал старой дорожной одежды, укрепляет его комплексными добавками минеральных и органических вяжущих, а затем распределяет ровным слоем, после чего производится уплотнение данного слоя», — рассказали в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что VELLCOM group уделяет особое внимание безопасности. Поэтому подготовку к ремонтным работам провели по всем нормам: в соответствии с современными требованиями демонтировали существующие дорожные знаки, стойки, автопавильоны, металлические ограждения, а затем разработали и организовали схему движения транспорта на все время работ.
Теперь участок длиной почти 11 км комплексно восстановлен и благоустроен. По всей протяженности заменили дорожную одежду. Обочины укрепили за счет засева трав и гранулята от фрезерования существующего покрытия. На двух мостах не только заменили дорожное покрытие, но и деформационные швы. Для обеспечения безопасности движения установили дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные дорожные столбики, нанесли современную разметку из термопластики — долговечного и устойчивого к влаге материала.