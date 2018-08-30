Умер Иосиф Кобзон. Об этом в четверг, 30 августа, передает
В 2005 году у артиста диагностировали рак. Несмотря на болезнь певец продолжал выступать и работать в Государственной думе.
27 июля певца
Народному артисту СССР было 80 лет.
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Умер Иосиф Кобзон. Об этом в четверг, 30 августа, передает
В 2005 году у артиста диагностировали рак. Несмотря на болезнь певец продолжал выступать и работать в Государственной думе.
27 июля певца
Народному артисту СССР было 80 лет.
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