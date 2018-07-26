Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:02, 26 июля 2018 338
 0    0

В Госдуме сообщили о госпитализации Кобзона

В Госдуме сообщили о госпитализации Кобзона

В Госдуме подтвердили информацию о госпитализации народного артиста СССР, первого зампреда комитета по культуре Иосифа Кобзона, передает «Интерфакс».

При этом собеседник агентства опроверг слухи о тяжелом состоянии 80-летнего артиста.

«Действительно, Иосиф Давыдович госпитализирован, но речь не идет о его крайне тяжелом состоянии, как это сообщили некоторые издания», — заявил информированный источник.

Ранее некоторые СМИ, а также Telegram-каналы сообщили, что Кобзон экстренно госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
21:02, 26 июля 2018
В Госдуме сообщили о госпитализации Кобзона
18:07, 26 июля 2018
В анкетированиях проекта «Современное госуправление» поучаствует более 40 тысяч рязанцев
10:57, 26 июля 2018
На допвыборы в рязанскую облдуму потратят более 10 миллионов 1
18:38, 25 июля 2018
В Подмосковье по делу о мошенничестве задержали бывшего замглавы МЧС — СМИ
17:22, 25 июля 2018
Любимов пожелал рязанским следователям здоровья и энергии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев ответил на значимые для тысяч рязанцев вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:40, 15 июля 2018 22 028
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 3
19:10, 23 июля 2018 18 681
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
13:29, 25 июля 2018 18 192
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
13:46, 20 июля 2018 16 821
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 4
20:22, 14 июля 2018 16 619
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум