В Госдуме сообщили о госпитализации Кобзона

В Госдуме подтвердили информацию о госпитализации народного артиста СССР, первого зампреда комитета по культуре Иосифа Кобзона, передает «Интерфакс».
При этом собеседник агентства опроверг слухи о тяжелом состоянии 80-летнего артиста.
«Действительно, Иосиф Давыдович госпитализирован, но речь не идет о его крайне тяжелом состоянии, как это сообщили некоторые издания», — заявил информированный источник.
Ранее некоторые СМИ, а также Telegram-каналы сообщили, что Кобзон экстренно госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.