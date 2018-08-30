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17:34, 30 августа 2018 243
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Мать погибшей на пожаре в Чучкове годовалой девочки рассказали свою версию трагедии. Видео

Мать погибшей на пожаре в Чучкове годовалой девочки рассказали свою версию трагедии. Видео

Мать погибшей на пожаре в Чучкове годовалой девочки рассказали свою версию трагедии в репортаже телеканала «ТКР».

Пожар в Рязанской области произошел 19 августа. Один из шестерых детей, которых в этот день оставили без присмотра, играл со спичками. Пятеро детей смогли спастись через окно.

Как установила судмедэкспертиза, девочка угарела во сне.

О пожаре сообщили соседи. Отмечается, что звонок диспетчеру поступил в 11:50, однако следствие установило, что пожар произошел значительно раньше — около 11 часов.

При этом мать утверждает, что она оставила детей ненадолго.

Троих младших детей перевели с социально-реабилитационный центр. Двое старших проходят лечение в оздоровительном санатории.

Отцу детей, на которого, по предварительным данным, многодетная мама оставила детей, грозит уголовная ответственность.


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