Мать погибшей на пожаре в Чучкове годовалой девочки рассказали свою версию трагедии. Видео

Мать погибшей на пожаре в Чучкове годовалой девочки рассказали свою версию трагедии в репортаже телеканала «ТКР».
Пожар в Рязанской области произошел 19 августа. Один из шестерых детей, которых в этот день оставили без присмотра,
Как установила судмедэкспертиза, девочка угарела во сне.
О пожаре сообщили соседи. Отмечается, что звонок диспетчеру поступил в 11:50, однако следствие установило, что пожар произошел значительно раньше — около 11 часов.
При этом мать утверждает, что она оставила детей ненадолго.
Троих младших детей перевели с социально-реабилитационный центр. Двое старших проходят лечение в оздоровительном санатории.
Отцу детей, на которого, по предварительным данным, многодетная мама оставила детей, грозит уголовная ответственность.