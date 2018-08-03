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21:37, 3 августа 2018 252
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Виновных в сходе двух вагонов в Рыбном оштрафовали

Виновных в сходе двух вагонов в Рыбном оштрафовали

Виновных в сходе двух вагонов на железнодорожной станции Рыбное оштрафовали. Об этом сообщили в Московской межрайонной транспортной прокуратуре.

Специалисты провели проверку и обнаружили, что начальник эксплуатационного локомотивного депо не проводил должным образом профилактическую работу по обеспечению безопасности движения поездов.

«Установлено, что основной причиной столкновения явилось нарушение машинистом эксплуатационного локомотивного депо инструкции по выполнению маневровой работы в части норм закрепления подвижного состава», — указали в прокуратуре.

Виновных должностных лиц оштрафовали по части 6 статьи 11.1 КоАП (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Рязанский транспортный прокурор также внесен представление в Московскую дирекцию тяги Дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД».

Прокуратура будет контролировать устранение нарушений.

Напомним, в ночь на 6 июля в грузовом парке станции Рыбное во время маневров грузовой вагон для перевозки автомобилей столкнулся с локомотивом. Два грузовых вагона сошли с рельсов. Никто не пострадал. ЧП попало на видео.


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