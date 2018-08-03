В Рязанском цирке назвали дату первого выступления после ремонта. С 21 сентября зрители смогут увидеть программу «Цирк на льду».
«Это уникальное цирковое шоу покорит зрителей невероятными трюками, шутками, уникальным трехмерным изображением на льду манежа и в первую очередь, конечно же, филигранной дрессурой животных», —
Для посетителей подготовят «единственный в мире аттракцион с белыми медведями»: самые крупные северные хищники будут прыгать на скакалке, танцевать и играть с мячами.
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Ранее на здании цирка
Напомним, цирк начали ремонтировать в 2015 году. Стоимость работ по контракту оценивалась в 410 млн рублей. Изначально ремонт планировали завершить к декабрю 2015 года, однако незадолго до этой даты загорелась крыша цирка. Сроки сдачи объекта сдвинулись на сентябрь 2016 года, однако их также не смогли соблюсти.
В мае 2017 года в Рязань приезжал глава Минкультуры Владимир Мединский. Он