Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:38, 3 августа 2018 283
 0    0

В Рязанском цирке назвали дату первого выступления после ремонта

В Рязанском цирке назвали дату первого выступления после ремонта

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязанском цирке назвали дату первого выступления после ремонта. С 21 сентября зрители смогут увидеть программу «Цирк на льду».

«Это уникальное цирковое шоу покорит зрителей невероятными трюками, шутками, уникальным трехмерным изображением на льду манежа и в первую очередь, конечно же, филигранной дрессурой животных», — отметили в цирке.

Для посетителей подготовят «единственный в мире аттракцион с белыми медведями»: самые крупные северные хищники будут прыгать на скакалке, танцевать и играть с мячами.

Продавать билеты начнут в августе.

Ранее на здании цирка протестировали подсветку.

Напомним, цирк начали ремонтировать в 2015 году. Стоимость работ по контракту оценивалась в 410 млн рублей. Изначально ремонт планировали завершить к декабрю 2015 года, однако незадолго до этой даты загорелась крыша цирка. Сроки сдачи объекта сдвинулись на сентябрь 2016 года, однако их также не смогли соблюсти.

В мае 2017 года в Рязань приезжал глава Минкультуры Владимир Мединский. Он раскритиковал темпы строительства и потребовал завершить ремонт в декабре 2017 года, чтобы первые посетители смогли прийти на представления в марте 2018 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
8:38, 3 августа 2018
В Рязанском цирке назвали дату первого выступления после ремонта
17:04, 2 августа 2018
А что в кино? «Опасная игра Слоун», «Судная ночь. Начало» и другие фильмы
16:24, 2 августа 2018
RZN.info проведет прямую трансляцию с продюсером фестиваля «Подбелка»
12:46, 31 июля 2018
В Рязани изменили программу празднования Дня города
12:01, 31 июля 2018
«Там, где клен шумит». В Рязани на Дне города выступит ВИА «Синяя птица»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка»

Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка» 1

Прио-Внешторгбанк снова предлагает рязанцам выиграть памятный приз.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 47 319
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 30 366
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 662
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 22 047
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 603
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба 1
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум