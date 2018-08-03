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10:47, 3 августа 2018 3 291
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Ночью из-за тлеющего птичьего помета рязанцы дышали гарью 6

Ночью из-за тлеющего птичьего помета рязанцы дышали гарью

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Вечером 2 августа, жители Московского района пожаловались на запах гари, который разъедал глаза.

Жалобы появились сразу в нескольких рязанских группах во «ВКонтакте».

«Жуткая вонь в Московском районе около 22:00. В квартирах находиться-то невозможно — глаза щиплют. Похоже, на свалке что-то запалилось», — написали в группе «Рязань».

Ночью запах дошел центра города и окраин (Кальное, Песочня).

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, на территории бывшей птицефабрики тлеет куриный помет.

Сообщение о задымлении в районе 184-ого километра Южной окружной дороги поступило в шесть утра. На место выехали три пожарные машины, которые работают до сих пор.


© RZN.info

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