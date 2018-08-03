Ночью из-за тлеющего птичьего помета рязанцы дышали гарью

Вечером 2 августа, жители Московского района пожаловались на запах гари, который разъедал глаза.
Жалобы появились сразу в нескольких рязанских группах во «ВКонтакте».
«Жуткая вонь в Московском районе около 22:00. В квартирах находиться-то невозможно — глаза щиплют. Похоже, на свалке что-то запалилось», — написали в группе «
Ночью запах дошел центра города и окраин (Кальное, Песочня).
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, на территории бывшей птицефабрики тлеет куриный помет.
Сообщение о задымлении в районе 184-ого километра Южной окружной дороги поступило в шесть утра. На место выехали три пожарные машины, которые работают до сих пор.