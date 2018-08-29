В Ряжске полиция поймала ядовитую змею

В Ряжске во дворе одного из домов в переулке Мичурина поймали ядовитую змею. Об этом сообщила
81-летняя хозяйка дома вызвала полицию.
«Около 13 часов я возвращалась из магазина. Подхожу к дому, вдруг с дороги под калитку как молния метнулось что-то черное. Вошла во двор, смотрю, рядом с забором змея. Она сразу юркнула под лист железа, которым накрыта небольшая куча песка. Я разволновалась, стала звонить в полицию, дочери, зятю. Зять Александр вскоре приехал. Он — рыбак, грибник, природу хорошо знает, посмотрел и сказал, что это гадюка», — рассказала пенсионерка полицейским.
Как отметили в сообщении, змея вела себя «миролюбиво». По словам хозяйки дома, змея несколько раз переползала с места на место, но не уползала далеко.
Полиция обезвредила опасную рептилию.
Как отметил врач-эпизоотолог Ряжской районной ветеринарной станции Николай Лифанов, который также приехал на место происшествия, это была гадюка.
«Она действительно представляла реальную угрозу для людей, и правильно, что была уничтожена. Мы заберем ее и утилизируем в ветстанции. А всем жителям стоит быть внимательнее и осторожнее, возможно, змеи из-за продолжительного теплого периода стали мигрировать в город», — сказал он.