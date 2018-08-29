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18:09, 29 августа 2018 298
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Антимонопольщики начали рассматривать дело об отключении горячей воды в Рязанском районе

Антимонопольщики начали рассматривать дело об отключении горячей воды в Рязанском районе

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В рязанском УФАС начали рассматривать дело об отключении горячей воды на территории бывшего военного городка Окского сельского поселения Рязанского района. Заседание прошло в среду, 29 августа.

Дело возбудили против МКП «ЖКХ Рязанское» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». По информации заявителя, который на заседание не явился, в бывшем военном городке воды нет более 14 суток, что является нарушением.

Представители предприятия пояснили, что горячая вода действительно не подавалась в дома летом из-за конструкции газовой котельной, которая не может обеспечить подачу ГВС (горячего водоснабжения) без нагрева батарей. Для этого нужно реконструировать модуль управления котельной.

«Я точно не знаю сегодняшние цены на рынке, но новый модуль будет стоить, как минимум на восемь миллионов дороже того, что сейчас установлен в котельной», — отметил руководитель МКП «ЖКХ Рязанское» Андрей Шевченко.

Также он рассказал, что собственник котельной из Твери в договоре не предоставил возможность арендатору (МКП ЖКХ «Рязанское») изменять и обновлять оборудование. При этом на их запросы он также не отвечал.

Но, несмотря на это, в прошлом году горячую воду людям дали, из-за чего в сентябре у рязанцев возникли трудности запуска котельной для обогрева жителей военного городка зимой. Шевченко заявил, что «отсутствие горячей воды — это вопрос комфорта, а вот отсутствие тепла в доме в морозы — это вопрос жизни» и отметил, что «сесть за это» не хочет.

В итоге антимонопольщики запросили техническую документацию на котлы и модуль управления.

Заседание перенесли на 18 сентября на 15:00.


© RZN.info

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