У студентов появится новая возможность получить звание без службы в армии

Студенты вузов смогут получить военную специальность без срочной службы. Молодые люди, учащиеся в институтах без военных кафедр, получат возможность поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах, пишут «
Эксперимент начнут в Сибири, затем его планируют расширить на всю страну.
Программа рассчитана на будущих сержантов или рядовых запаса, не на офицеров.
Выпускников не будут призывать в армию. Они смогут туда попасть, подписав контракт с Минобороны по своей инициативе.
По мнению экспертов, благодаря новой системе появится резерв военных специалистов, для которого нужны люди с высшим техническим образованием.
Система уже начала действовать в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета (СФУ). В качестве эксперимента там будут обучать не только студентов СФУ, но и других гражданских вузов.
По окончании таких военных центов студенты получат гражданские дипломы и военный билет, где указано звание и военно-учетная специальность.