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8:38, 28 августа 2018 760
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У студентов появится новая возможность получить звание без службы в армии

У студентов появится новая возможность получить звание без службы в армии

Фото: Recrut.mil.ru

Студенты вузов смогут получить военную специальность без срочной службы. Молодые люди, учащиеся в институтах без военных кафедр, получат возможность поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах, пишут «Известия».

Эксперимент начнут в Сибири, затем его планируют расширить на всю страну.

Программа рассчитана на будущих сержантов или рядовых запаса, не на офицеров.

Выпускников не будут призывать в армию. Они смогут туда попасть, подписав контракт с Минобороны по своей инициативе.

По мнению экспертов, благодаря новой системе появится резерв военных специалистов, для которого нужны люди с высшим техническим образованием.

Система уже начала действовать в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета (СФУ). В качестве эксперимента там будут обучать не только студентов СФУ, но и других гражданских вузов.

По окончании таких военных центов студенты получат гражданские дипломы и военный билет, где указано звание и военно-учетная специальность.


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