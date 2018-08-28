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10:00, 28 августа 2018 438
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Ново-Рязанская ТЭЦ заявила о многомиллионных долгах теплосетей и возможном срыве начала отопительного сезона

Ново-Рязанская ТЭЦ заявила о многомиллионных долгах теплосетей и возможном срыве начала отопительного сезона

Муниципальные теплосети (РМПТС) должны Ново-Рязанской ТЭЦ более 300 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба теплоэлектроцентрали.

В пресс-релизе ТЭЦ отмечается, что РМПТС не исполняет договорные обязательства в течение четырех месяцев — с апреля по июль. По состоянию на 28 августа задолженность РМПТС перед ТЭЦ достигла отметки 311,6 млн рублей. Теплосети направили в адрес станции график погашения долгов, по которому задолженность будет продолжать расти и по итогам третьего квартала достигнет 431 млн рублей, а к концу 2018 года увеличится до 503,4 млн рублей.

Таким образом, ТЭЦ за свой счет обеспечивает население Рязани горячей водой, оплачивает ремонтные работы. При этом 98% рязанцев своевременно платят на счета РМПТС за тепло и горячую воду. У энергетиков возникает вопрос: куда РМПТС направляет деньги, поступившие от населения за тепло и горячую воду, если они не доходят до производителя?

Станция предупредила, что если долг будет расти, то ТЭЦ не сможет оплачивать поставки газового топлива и финансировать подготовку к новому отопительному сезону.

В адрес РМПТС направили претензии и предложили поэтапно оплатить долги. О проблеме энергетики сообщили губернатору Рязанской области Николаю Любимову, и.о. мэра Сергею Карабасову и зампреду правительства Олегу Харивскому. Также подготовили иски для направления в арбитражный суд Рязанской области и заявления в УФАС и прокуратуру.

В пресс-релизе отмечается, что энергетики не хотят повторения ситуации 2010 года, когда из-за долгов РМПТС станция не смогла рассчитаться с газовиками и на ТЭЦ были прекращены поставки газа для горячего водоснабжения города, а в трех районах была отключена горячая вода.

Напомним, восемь лет назад МУП РМПТС задолжало ТЭЦ более полумиллиарда рублей. Из-за кризиса неплатежей в 2010 году городские депутаты освободили от должности главу администрации Рязани. Проблема решилась заключением соглашения о реструктуризации погашения задолженности РМПТС перед ТЭЦ на семилетний период с предоставлением гарантий городского бюджета.

Подробнее о ситуации читайте в разделе в «Публикации».


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