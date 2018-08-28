Многомиллионные долги «Теплосети» перед Ново-Рязанской ТЭЦ могут привести к срыву начала отопительного сезона

В пресс-релизе Ново-Рязанской ТЭЦ отмечено, что на станции продолжаются ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 года. В декабре прошлого года теплофикационное оборудование ТЭЦ пополнилось новой современной турбиной №4. Коллектив теплоэлектроцентрали прилагает все усилия для модернизации оборудования, поддержания котлов и турбин в исправном техническом состоянии для надежного и качественного обеспечения города теплом.

Однако существует проблема увеличения задолженности Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей (РМПТС) перед ТЭЦ и возникшего в результате нарастания долгов дефицита денежных средств. На 28 августа задолженность РМПТС перед ТЭЦ достигла 311,6 млн руб.

Полное отсутствие оплаты за отпущенное тепло в течение четырех месяцев (за апрель-июль) свидетельствует о фактическом отказе муниципального предприятия от исполнения своих договорных обязательств. Станции вынуждена сегодня бесплатно, за свой счет, обеспечивать население города горячей водой, а также оплачивать выполнение ремонтных работ и инвестиционной программы из собственных ресурсов и дорогостоящих банковских кредитов, то есть фактически кредитовать МУП «РМПТС».

Но бесконечно долго такой режим недофинансирования для технологически сложного и затратного предприятия, как ТЭЦ, продолжаться не может. Станция близка к тому моменту, когда может наступить состояние неплатежеспособности по ее договорным обязательствам.

Тогда ТЭЦ уже не сможет обеспечивать поставки тепла для МУП «РМПТС» за счет собственных или заемных средств, своевременно осуществлять оплату по закупкам газового топлива, финансировать ремонты по подготовке к новому отопительному сезону.

Такие ситуации возникали в 2007, 2010, 2016 годах

Налицо все признаки надвигающегося кризиса неплатежей, которые периодически дестабилизируют систему теплоснабжения города. Такие ситуации возникали в 2007, 2010, 2016 годах.

Причем кризис 2010 года, в котором задолженность МУП РМПТС перед ТЭЦ превышала полмиллиарда рублей, привел к прекращению поставок газа на ТЭЦ, приостановке работы теплофикационного оборудования и последующему отключению горячей воды в трех районах города.

В результате депутаты гордумы в 2010 году отправили главу администрации Рязани в отставку, а губернатором был инициирован процесс заключения соглашения о реструктуризации погашения задолженности РМПТС перед ТЭЦ на семилетний период с предоставлением гарантий городского бюджета.

В пресс-релизе отмечено, что энергетики не хотят повторения негативного сценария 2010 года, поскольку значительная часть населения (до 98% потребителей) является добросовестными плательщиками за тепло и горячую воду. Возникают резонные вопросы: куда РМПТС направляет полученные от населения деньги за поставленное тепло и горячую воду, если они не доходят до производителя — Ново-Рязанской ТЭЦ? Почему администрация Рязани, счетная палата, депутатский корпус и другие контролирующие органы допускают возможность нецелевого расходования средств, которые предназначены для закупки у ТЭЦ тепла для города?

По имеющейся информации, РМПТС допускает неравномерное (непропорциональное) распределение полученных от потребителей денежных средств между различными поставщиками энергоресурсов. В итоге одни из них, занимая «привилегированное» положение, получают больше, другие — меньше.

Тем самым РМПТС, имея по федеральному закону «О теплоснабжении» статус единой теплоснабжающей организации в Рязани и занимая доминирующее положение, намеренно ущемляет интересы одних поставщиков в пользу других, злоупотребляя своими правами монополиста. При этом муниципальное предприятие не учитывает, что такие действия могут повлечь за собой угрозу ущемления прав населения, как конечного потребителя тепловой энергии. Известны также факты задержки перечисления на счета МУП «РМПТС» платежей населения со стороны МП «Кустовой вычислительный центр», что также приводит к обострению ситуации.

Критическая ситуация

Ново-Рязанская ТЭЦ заявляет, что в условиях неправомерного игнорирования со стороны МУП «РМПТС» договорных обязательств по оплате, сложившуюся ситуацию следует расценивать как критическую. В соответствии с законом «О теплоснабжении» МУП РМПТС, имеющее статус единой теплоснабжающей организации в городе, обязана обеспечить надежное и качественное теплоснабжение муниципального образования.

В свою очередь администрация Рязани в силу требований статьи 6 ФЗ «О теплоснабжении» и статьи 16 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» также обязана организовать бесперебойное теплоснабжение потребителей областного центра и контроль за исполнением теплосетями действующего законодательства.

Таким образом, РМПТС и администрация Рязани несут всю полноту ответственности за обеспечение города теплом. Станция направила в адрес РМПТС претензии о необходимости погашения задолженности и предложения о подписании соглашения, регулирующего поэтапную оплату долгов. О проблеме нарастания задолженности проинформирован и.о. главы администрации Сергей Карабасов и заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Харивский.

Подготовлены иски для направления в арбитражный суд Рязанской области, а также заявления в УФАС и прокуратуру. Пока каких-либо конкретных решений со стороны РМПТС и городских властей по погашению долгов не принято.

Более того, руководство муниципальных теплосетей прогнозирует увеличение задолженности перед ТЭЦ в текущем году по итогам третьего квартала до 431,2 млн руб, по итогам четвертого квартала 2018 — до 503,4 млн руб. В данной ситуации погашение долгов со стороны РМПТС за счет новых банковских кредитов приведет к ухудшению финансового положения должника и затруднению возврата долга. Наиболее эффективным вариантом преодоления кризиса может стать погашение задолженности РМПТС перед ТЭЦ из бюджетных источников по решению областной власти.

Руководство Ново-Рязанской ТЭЦ обратилось к губернатору Рязанской области Николаю Любимову с просьбой поставить проблему неплатежей под контроль правительства региона и предпринять конкретные шаги для нормализации ситуации в системе теплоснабжения города в преддверии отопительного сезона. Коллектив ТЭЦ надеется, что задолженность РМПТС за поставленную городу тепловую энергию будет оперативно урегулирована с предоставлением областных, муниципальных или банковских гарантий и жители Рязани встретят осенне-зимний период в теплых квартирах.