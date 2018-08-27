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12:06, 27 августа 2018 373
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Рыбновский молзавод оштрафовали за «продукцию из будущего»

Рыбновский молзавод оштрафовали за «продукцию из будущего»

Фото: Pixabay.com

Рыбновский молзавод оштрафовали за продукцию с маркировкой «из будущего». Об этом сообщил Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям.

Продукты хранили в холодильной камере «в условиях, не обеспечивающих защиту от попадания на нее загрязняющих веществ». Потолки производственных помещений, металлические поверхности оборудования требуют ремонта и покраски.

При производстве творога рабочие не использовали одноразовые перчатки. Проверяющие не смогли выяснить, что они обрабатывали руки моющими и дезинфицирующими средствами.

Арбитражный суд оштрафовал молзавод на 50 тысяч рублей.


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