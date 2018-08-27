Рыбновский молзавод оштрафовали за «продукцию из будущего»

Рыбновский молзавод оштрафовали за продукцию с маркировкой «из будущего». Об этом
Продукты хранили в холодильной камере «в условиях, не обеспечивающих защиту от попадания на нее загрязняющих веществ». Потолки производственных помещений, металлические поверхности оборудования требуют ремонта и покраски.
При производстве творога рабочие не использовали одноразовые перчатки. Проверяющие не смогли выяснить, что они обрабатывали руки моющими и дезинфицирующими средствами.
Арбитражный суд оштрафовал молзавод на 50 тысяч рублей.