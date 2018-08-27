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18:26, 27 августа 2018 211
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Рязанца оштрафовали за оправдание терроризма

Рязанца оштрафовали за оправдание терроризма

Жителя Рязанской области оштрафовали на 450 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма в соцсети. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Мужчина неоднократно размещал на своей странице «ВКонтакте» комментарии, «содержащие лингвистические и психологические признаки оправдания насильственной и разрушительной деятельности членов незаконных вооруженных формирований Чеченской республики».

Во время следствия он осознал противоправность своих действий, раскаялся и способствовал раскрытию преступлений.

Мужчину признали виновным по статье 205.2 УК РФ. Ему назначали 450 тысяч рублей штрафа.

Приговор вступил в законную силу.


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