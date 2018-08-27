Рязанца оштрафовали за оправдание терроризма

Жителя Рязанской области оштрафовали на 450 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма в соцсети. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Мужчина неоднократно размещал на своей странице «ВКонтакте» комментарии, «содержащие лингвистические и психологические признаки оправдания насильственной и разрушительной деятельности членов незаконных вооруженных формирований Чеченской республики».
Во время следствия он осознал противоправность своих действий, раскаялся и способствовал раскрытию преступлений.
Мужчину признали виновным по статье 205.2 УК РФ. Ему назначали 450 тысяч рублей штрафа.
Приговор вступил в законную силу.