Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП. В понедельник, 27 апреля, губернатор посетил строительную площадку будущей больницы на 540 коек.
Вместе с главврачом БСМП Сергеем Тарасенко, министром строительного комплекса Владимиром Меньшовым, министром здравоохранения Андреем Прилуцким и представителем подрядчика Любимов осмотрел первый этаж главного корпуса, будущие операционные и оценил отделочные работы.
По словам подрядчика, все семь этажей главного корпуса уже построены, ведется монтаж кровли. Также завершилось возведение морга, а половина коммуникаций и сетей уже подвели к зданиям.
Новую котельную планируют запустить в начале сентября и провести в помещения тепло для внутренних отделочных работ.
«Строительство идет с небольшим опережением графика. На объекте работает 600 человек, — отметил губернатор в беседе с журналистами. — Основная задача начать приобретать современное оборудование, стоимость которого более 2,2 миллиарда рублей».
Любимов подчеркнул, что удовлетворен ходом строительства.
«Надеюсь эта больница будет не только самая современная, но и самая эффективная», — подчеркнул глава региона.
По его словам, больница начнет свою работу в четвертом квартале 2019 года.