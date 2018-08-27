Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:57, 27 августа 2018 1 894
 0    0

Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП

Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП. В понедельник, 27 апреля, губернатор посетил строительную площадку будущей больницы на 540 коек.

Вместе с главврачом БСМП Сергеем Тарасенко, министром строительного комплекса Владимиром Меньшовым, министром здравоохранения Андреем Прилуцким и представителем подрядчика Любимов осмотрел первый этаж главного корпуса, будущие операционные и оценил отделочные работы.

По словам подрядчика, все семь этажей главного корпуса уже построены, ведется монтаж кровли. Также завершилось возведение морга, а половина коммуникаций и сетей уже подвели к зданиям.

Новую котельную планируют запустить в начале сентября и провести в помещения тепло для внутренних отделочных работ.

«Строительство идет с небольшим опережением графика. На объекте работает 600 человек, — отметил губернатор в беседе с журналистами. — Основная задача начать приобретать современное оборудование, стоимость которого более 2,2 миллиарда рублей».

Любимов подчеркнул, что удовлетворен ходом строительства.

«Надеюсь эта больница будет не только самая современная, но и самая эффективная», — подчеркнул глава региона.

По его словам, больница начнет свою работу в четвертом квартале 2019 года.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
16:27, 27 августа 2018
В Рязани пакетом с водой «помяли» припаркованную машину
15:57, 27 августа 2018
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
15:56, 27 августа 2018
Рязанский приборный завод представил свою продукцию на форуме «Армия-2018»
14:56, 27 августа 2018
В Касимове впервые прошли соревнования по автокроссу. Фото
14:49, 27 августа 2018
В Сапожке на пожаре сгорели бык и свиньи
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 29 458
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 424
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:01, 21 августа 2018 23 466
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
22:31, 25 августа 2018 21 875
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
12:27, 19 августа 2018 20 245
В центре Рязани при столкновении с «семеркой» погиб байкер
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум