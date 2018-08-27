Черчесов объяснил отсутствие Акинфеева и Смолова в заявке сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Федор Смолов не попали в заявку команды на матчи с Турцией и Чехией.

В интервью «Матч ТВ» он рассказал, что решил «не дергать Смолова». «Федор перешел в другую команду и решили пока его не дергать. Не будем трогать футболиста, пускай там проявляет себя, чтоб и нам был полезен», — прокомментировал тренер.

У Акинфеева плановый медосмотр в Германии, где врачи посмотрят его колено. По словам Чечресова, он не обсуждал с вратарем завершение его карьеры в сборной. «Могу лишь сказать, что Игорь едет на плановое обследование и не участвует в сборе по этой причине», — заключил он.

Главный тренер также рассказал, что наблюдал за всеми футболистами, которые попали в заявку: «Мы внимательно смотрим, кто и как играет прямо сейчас. У нас нет времени готовить игроков. Смотрим, как они выглядят в данный момент в своих клубах».

Позицию Ильи Кутепова, который не сыграл ни одного матча в новом сезоне РПЛ, Черчесов назвал дефицитной. А вызов Антона Заболотного объяснил его полезностью. «Сейчас полезен своей команде: и с первых минут, и на замене. Хорошо играет и вместе с Дзюбой. Ситуация может измениться, но, исходя из сегодняшнего состояния Антона, мы приняли такое решение», — сказал он.

По словам Черчелова, в тренерском штабе также предусмотрены изменения — тренировки сборной будет посещать Сергей Игнашевич.

Фото с сайта РФС