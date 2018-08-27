Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:28, 27 августа 2018 76
 0    0

Черчесов объяснил отсутствие Акинфеева и Смолова в заявке сборной

Черчесов объяснил отсутствие Акинфеева и Смолова в заявке сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Федор Смолов не попали в заявку команды на матчи с Турцией и Чехией.

В интервью «Матч ТВ» он рассказал, что решил «не дергать Смолова». «Федор перешел в другую команду и решили пока его не дергать. Не будем трогать футболиста, пускай там проявляет себя, чтоб и нам был полезен», — прокомментировал тренер.

У Акинфеева плановый медосмотр в Германии, где врачи посмотрят его колено. По словам Чечресова, он не обсуждал с вратарем завершение его карьеры в сборной. «Могу лишь сказать, что Игорь едет на плановое обследование и не участвует в сборе по этой причине», — заключил он.

Главный тренер также рассказал, что наблюдал за всеми футболистами, которые попали в заявку: «Мы внимательно смотрим, кто и как играет прямо сейчас. У нас нет времени готовить игроков. Смотрим, как они выглядят в данный момент в своих клубах».

Позицию Ильи Кутепова, который не сыграл ни одного матча в новом сезоне РПЛ, Черчесов назвал дефицитной. А вызов Антона Заболотного объяснил его полезностью. «Сейчас полезен своей команде: и с первых минут, и на замене. Хорошо играет и вместе с Дзюбой. Ситуация может измениться, но, исходя из сегодняшнего состояния Антона, мы приняли такое решение», — сказал он.

По словам Черчелова, в тренерском штабе также предусмотрены изменения — тренировки сборной будет посещать Сергей Игнашевич.

Фото с сайта РФС


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
16:28, 27 августа 2018
Черчесов объяснил отсутствие Акинфеева и Смолова в заявке сборной
14:02, 27 августа 2018
Акинфеев и Смолов не попали в заявку сборной на матчи с Турцией и Чехией
11:40, 27 августа 2018
ФК «Рязань» подписал нападающего из команды РПЛ
10:56, 27 августа 2018
Вход на домашний матч «Рязани-ВДВ» в Лиге чемпионов будет бесплатным
10:25, 27 августа 2018
ФК «Рязань» сыграл в нулевую ничью в Белгороде
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 29 461
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 424
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:01, 21 августа 2018 23 466
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
22:31, 25 августа 2018 21 902
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
12:27, 19 августа 2018 20 245
В центре Рязани при столкновении с «семеркой» погиб байкер
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум