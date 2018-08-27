Акинфеев и Смолов не попали в заявку сборной на матчи с Турцией и Чехией

Вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Федор Смолов не попали в заявку сборной России по футболу на матчи с Турцией и Чехией. Решение тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым опубликовали на
Для подготовки к матчу Лиги Наций УЕФА с Турцией (7 сентября, Трабзон, 21:45) и контрольному матчу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону, 19:00) вызвали 25 футболистов:
Вратари:
- Маринато Гилерме («Локомотив» Москва),
- Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург),
- Антон Шунин («Динамо» Москва).
Защитники:
- Георгий Джикия («Спартак» Москва),
- Илья Кутепов («Спартак» Москва),
- Федор Кудряшов («Рубин» Казань),
- Эльмир Набиуллин («Зенит» Санкт-Петербург),
- Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург),
- Роман Нойштедтер («Фенебахче» Турция),
- Константин Рауш («Динамо» Москва),
- Андрей Семенов («Ахмат» Грозный),
- Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники:
- Юрий Газинский («Краснодар»),
- Дмитрий Стоцкий («Краснодар»),
- Роман Зобнин («Спартак» Москва),
- Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург),
- Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург),
- Алексей Ионов (ФК «Ростов»),
- Руслан Камболов («Рубин» Казань),
- Павел Могилевец («Рубин» Казань),
- Денис Черышев («Валенсия» Испания),
- Антон Швец («Ахмат» Грозный).
Нападающие:
- Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург),
- Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург),
- Дмитрий Полоз («Рубин» Казань).
Отмечается, что в списке возможны изменения. Подготовку к матчу спортсмены начнут 3 сентября в Новогорске.
Фото с сайта РФС