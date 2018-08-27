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14:02, 27 августа 2018 1 331
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Акинфеев и Смолов не попали в заявку сборной на матчи с Турцией и Чехией

Акинфеев и Смолов не попали в заявку сборной на матчи с Турцией и Чехией

Вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Федор Смолов не попали в заявку сборной России по футболу на матчи с Турцией и Чехией. Решение тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым опубликовали на сайте РФС.

Для подготовки к матчу Лиги Наций УЕФА с Турцией (7 сентября, Трабзон, 21:45) и контрольному матчу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону, 19:00) вызвали 25 футболистов:

Вратари:

  • Маринато Гилерме («Локомотив» Москва),
  • Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург),
  • Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники:

  • Георгий Джикия («Спартак» Москва),
  • Илья Кутепов («Спартак» Москва),
  • Федор Кудряшов («Рубин» Казань),
  • Эльмир Набиуллин («Зенит» Санкт-Петербург),
  • Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург),
  • Роман Нойштедтер («Фенебахче» Турция),
  • Константин Рауш («Динамо» Москва),
  • Андрей Семенов («Ахмат» Грозный),
  • Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники:

  • Юрий Газинский («Краснодар»),
  • Дмитрий Стоцкий («Краснодар»),
  • Роман Зобнин («Спартак» Москва),
  • Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург),
  • Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург),
  • Алексей Ионов (ФК «Ростов»),
  • Руслан Камболов («Рубин» Казань),
  • Павел Могилевец («Рубин» Казань),
  • Денис Черышев («Валенсия» Испания),
  • Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие:

  • Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург),
  • Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург),
  • Дмитрий Полоз («Рубин» Казань).

Отмечается, что в списке возможны изменения. Подготовку к матчу спортсмены начнут 3 сентября в Новогорске.

Фото с сайта РФС


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