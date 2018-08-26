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16:15, 26 августа 2018 654
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В Пермь привезли японского журавля из Окского заповедника

В Пермь привезли японского журавля из Окского заповедника

Фото: Pixabay.com

В Пермь привезли японского журавля из Окского заповедника. Самка вылупилась в питомнике редких видов журавлей в июле прошлого года. Ей дали кличку Ай, сообщает ProPerm.ru.

Птица будет жить в пермском зоопарке вместе с самцом Фуджи. Он старше ее на шесть лет.

«Ждал „подругу“ 3,5 года и очень благосклонно к ней отнесся — он повторяет все движения самки, двигаясь за ней по своему вольеру вдоль разделяющей сетки», — рассказали в зоопарке.

Японским журавлям выделили два вольера.

В июне яйца японских журавлей из Окского заповедника отправили в Амурскую область.


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