В Пермь привезли японского журавля из Окского заповедника. Самка вылупилась в питомнике редких видов журавлей в июле прошлого года. Ей дали кличку Ай, сообщает
Птица будет жить в пермском зоопарке вместе с самцом Фуджи. Он старше ее на шесть лет.
«Ждал „подругу“ 3,5 года и очень благосклонно к ней отнесся — он повторяет все движения самки, двигаясь за ней по своему вольеру вдоль разделяющей сетки», — рассказали в зоопарке.
Японским журавлям выделили два вольера.
В июне яйца японских журавлей из Окского заповедника