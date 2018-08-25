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21:21, 25 августа 2018 374
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Рязанцы объезжают пробку у моста через Оку по полям

Рязанцы объезжают пробку у моста через Оку по полям

Рязанцы объезжают пробку у моста через Оку по полям. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Напомним, ремонт моста начали 13 июня, укладку асфальта — 1 августа. Реконструкцию планируют закончить к 1 ноября.

Фото Владимира Ганина


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