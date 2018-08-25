Под Курском ребенок подорвался на снаряде времен Великой Отечественной

В курском городе Железногорск ребенок подорвался на снаряде времен Великой Отечественной войны. Двое его друзей получили травмы,
В пятницу, 24 августа, четверо детей в возрасте от 8 до 10 лет в зарослях нашли артиллерийский снаряд.
«Мальчики перенесли его к дому по улице Краснознаменной, где в результате неосторожного обращения с найденным артиллерийским снарядом произошел взрыв, от которого пострадали трое из ребят. Их восьмилетний друг, который за несколько минут до взрыва отошел в сторону, не пострадал», — рассказали следователи.
Один из мальчиков скончался в реанимации. Состояние второго ребенка оценивают как стабильно тяжелое. Третьего пострадавшего отпустили домой.
Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте боеприпасов.