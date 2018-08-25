Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:39, 25 августа 2018 733
 0    0

Под Курском ребенок подорвался на снаряде времен Великой Отечественной

Под Курском ребенок подорвался на снаряде времен Великой Отечественной

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В курском городе Железногорск ребенок подорвался на снаряде времен Великой Отечественной войны. Двое его друзей получили травмы, сообщил сайт регионального следкома.

В пятницу, 24 августа, четверо детей в возрасте от 8 до 10 лет в зарослях нашли артиллерийский снаряд.

«Мальчики перенесли его к дому по улице Краснознаменной, где в результате неосторожного обращения с найденным артиллерийским снарядом произошел взрыв, от которого пострадали трое из ребят. Их восьмилетний друг, который за несколько минут до взрыва отошел в сторону, не пострадал», — рассказали следователи.

Один из мальчиков скончался в реанимации. Состояние второго ребенка оценивают как стабильно тяжелое. Третьего пострадавшего отпустили домой.

Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте боеприпасов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
20:52, 25 августа 2018
В Болгарии перевернулся туристический автобус, погибли 15 человек
20:39, 25 августа 2018
Под Курском ребенок подорвался на снаряде времен Великой Отечественной
20:16, 25 августа 2018
Тушение 27-этажки в Рязани сняли с высоты 1
19:32, 25 августа 2018
Загоревшуюся в Рязани 27-этажку потушили
19:04, 25 августа 2018
В Рязани загорелась строящаяся 27-этажка
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку 4

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 30 908
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
16:59, 22 августа 2018 28 480
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 26 991
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:01, 21 августа 2018 22 398
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
11:34, 13 августа 2018 21 163
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум