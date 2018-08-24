Центробанк изменил правила оформления е-ОСАГО

Центробанк изменил правила оформления электронных полисов ОСАГО. Изменения позволят упростить процесс заключения договора ОСАГО и сделать его «более удобным» для автовладельцев, сообщил
Регулятор установил, что ключ электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр.
«Это позволит избежать ситуации, когда автовладелец не может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика из-за того, что в ключе используются схожие по написанию русские и латинские буквы», — пояснили в Центробанке.
Также документ определил случаи, когда электронный договор может заключаться через сайт Российского союза автостраховщиков.
Также регулятор установил, что договор со страховой компанией может вступить в силу только через три дня после его заключения. Кроме того, к одному телефонному номеру может быть привязан только одни личный кабинет клиента страховой компании.
При этом страховщик при этом должен будет фиксировать переход страхователя в систему гарантирования в своей системе.