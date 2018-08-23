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10:18, 23 августа 2018 1 797

«Рязаньавтодор» продолжает ремонт областных дорог в штатном режиме

«Рязаньавтодор» продолжает ремонт областных дорог в штатном режиме

«Рязаньавтодор» продолжает ремонт областных дорог в штатном режиме. В настоящее время ведется реконструкция участка дороги от «Южный — Мураевня — дом-музей Семенова-Тян-Шанского» к объекту хранения сельхозпродукции в Милославском районе протяженностью 1,14 км.

Ведется капремонт участка от «М-6 — Виленка — Каморино» протяженностью 2,3 км в Михайловском районе.

Ведется строительство дорог в комплексной компактной застройке жилой группы из 18-ти домов в селе Сергиевский Боровок Александро-Невского района.

Завершены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия картами дорог Рязанского района:

  • «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк» с подъездом к станции Верда в Сараевском районе протяженностью 0,366 км;
  • «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» в Касимовском районе протяженностью 4,2 км;
  • «Заполье — Николаевка» в Шиловском районе;
  • «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе;
  • в Новомичуринске протяженностью 3,6 км;
  • «Рязань — Пронск — Скопин» на трех участках протяженностью 6,127 км в Пронском районе.

Также ведется строительство дорог:

  • «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» — Кольдюки — Любовниково" у села Кольдюки Касимовского района протяженностью 1,18 км;
  • по улице Луговой и улице Колхозной в селе Ленино Александро-Невского района протяженностью 1,6 км;
  • «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Ардабьево — Дмитриево» (в селе Дмитриево) протяженностью 0,55 км в Касимовском районе;
  • «Рыбное (от М-5) — Пальные — Пионерский — Больщое Жоково — граница района» — подъезд: Сапково Рыбновского района протяженностью 3,525 км.

Завершены работы по строительству дороги «Мосолово — Красногвардейский» — 1 пусковой комплекс в Шиловском районе протяженностью 1,05 км.

Введена в эксплуатацию автодорога «Мосолово — Заполье» протяженностью 1,05 км в Шиловском районе.

Ежедневно рабочие моют, очищают, ремонтируют и заменяют дорожные знаки, барьерное и тросовое ограждение. Устанавливают сигнальные столбики, убирают мусор с проезжей части, полосы отвода и автопавильонов. Проводится окоска обочин и откосов, планировка автогрейдером грунтовых обочин.

В настоящее время все работы по содержанию дорог продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской АО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.


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