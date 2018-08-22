Во вторник, 21 августа, в Спасском районе ураган повалил деревья и снес крыши домов. Об этом сообщило издательство «
В Спасске на улице Урицкого в доме №26 почти полностью снесло крышу из оцинкованного железа, и жильцам пришлось расстилать пленку. В селе Собчаково непогода разрушила крышу из металлочерепицы вместе со стропилами.
Сильный ветер повредил крышу столовой спасской гимназии. Около аптеки на улице Ломоносова ураган свалил липу, на нескольких улицах сломал березы и тополя. Поваленные деревья упали на линии электропередачи в 48 населенных пунктах района.
Фото из соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» Валерия Голованова, Валентины Головановой, Светланы Гераскиной, Александра Григорьева