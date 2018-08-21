Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам

Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам. Во вторник, 21 августа, более трех тысяч человек собрались на территории автосалона «Темп авто» недалеко от мечети в Дягилеве.
На входе полицейские проверяли документы и регистрацию, поэтому некоторые остались за забором автосалона.
После длительной проповеди к собравшимся обратился Имам-мухтасиб области Рашид Бултачеев, который зачитал поздравление президента.
В своей речи Бултачеев отметил, что проводить праздник на месте, где лежит щебенка не очень хорошо.
После намаза рядом организовали продажу баранов. Покупатель мог принести его в жертву, либо забрать живьем.
Справка
В праздник Курбан-байрам полагается принести в жертву определенных животных и поделиться их мясом с родственниками и малоимущими, а третью часть оставить на хранение. Паломники в это время совершают хадж — один из столпов ислама — и посещают святые места Мекки и Медины, родину пророка Мухаммада.