Автосалон «КАРМЕН» откроет в Рязани новый дилерский центр «ЛАДА»

Автосалон «КАРМЕН» — официальный представитель LADA в Рязани — в декабре откроет новый дилерский центр на Куйбышевском шоссе напротив Региона 62. В настоящее время ведется строительство, окончание которого запланировано на декабрь 2018 года. О новом автосалоне RZN.info рассказал директор «КАРМЕН» Сергей Голубев.
«Новое здание будет отвечать всем необходимым стандартам качества и услуг дилерских центров LADA, аналогов которому в Рязани на данный момент нет», — отметил он.
В выставочном зале нового автосалона разместится вся линейка моделей LADA, а это более 12 автомобилей, в том числе спортивные, коммерческие версии и последние новинки российской марки.
В новом дилерском центре на Куйбышевском шоссе появятся 12 постов с немецким оборудованием для диагностики. По словам Голубева, расположенный в автосалоне склад запчастей сократит время нахождения автомобиля в ремонте до минимума.
«Наличие расширенного комплекса услуг в одном месте позволит сэкономить время клиента. Например, диагностику можно будет пройти за две минуты, вместо стандартных десяти минут. Здесь клиент сможет помыть автомобиль, воспользоваться химчисткой», — добавил директор «КАРМЕН».
Кроме того, на территории автосалона будут находиться представители банков. Они помогут в решении финансовых вопросов при покупке и регистрации автомобиля. Здесь же клиенты смогут оформить страховку.
Открытие нового дилерского центра «КАРМЕН» LADA запланировано на декабрь 2018 года по адресу: Куйбышевское шоссе, 40-г. Подробности можно уточнить по телефону: 95-55-44.