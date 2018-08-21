Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:11, 21 августа 2018 224

Автосалон «КАРМЕН» откроет в Рязани новый дилерский центр «ЛАДА»

Автосалон «КАРМЕН» откроет в Рязани новый дилерский центр «ЛАДА»

Автосалон «КАРМЕН» — официальный представитель LADA в Рязани — в декабре откроет новый дилерский центр на Куйбышевском шоссе напротив Региона 62. В настоящее время ведется строительство, окончание которого запланировано на декабрь 2018 года. О новом автосалоне RZN.info рассказал директор «КАРМЕН» Сергей Голубев.

«Новое здание будет отвечать всем необходимым стандартам качества и услуг дилерских центров LADA, аналогов которому в Рязани на данный момент нет», — отметил он.

В выставочном зале нового автосалона разместится вся линейка моделей LADA, а это более 12 автомобилей, в том числе спортивные, коммерческие версии и последние новинки российской марки.

В новом дилерском центре на Куйбышевском шоссе появятся 12 постов с немецким оборудованием для диагностики. По словам Голубева, расположенный в автосалоне склад запчастей сократит время нахождения автомобиля в ремонте до минимума.

«Наличие расширенного комплекса услуг в одном месте позволит сэкономить время клиента. Например, диагностику можно будет пройти за две минуты, вместо стандартных десяти минут. Здесь клиент сможет помыть автомобиль, воспользоваться химчисткой», — добавил директор «КАРМЕН».

Кроме того, на территории автосалона будут находиться представители банков. Они помогут в решении финансовых вопросов при покупке и регистрации автомобиля. Здесь же клиенты смогут оформить страховку.

Открытие нового дилерского центра «КАРМЕН» LADA запланировано на декабрь 2018 года по адресу: Куйбышевское шоссе, 40-г. Подробности можно уточнить по телефону: 95-55-44.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:11, 21 августа 2018
Автосалон «КАРМЕН» откроет в Рязани новый дилерский центр «ЛАДА»
15:07, 21 августа 2018
Отнявший у прохожего телефон рязанец получил восемь месяцев колонии 1
15:06, 21 августа 2018
В Новомичуринске двое юношей угнали «Копейку»
14:46, 21 августа 2018
Рязанцы напишут экономический диктант
14:33, 21 августа 2018
Любимов поздравил рязанских мусульман с Курбан-байрамом 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Победители фестиваля «Подбелка» ответили на вопросы RZN.info и поделились кое-каким секретом…

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 29 812
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
21:59, 18 августа 2018 23 068
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
14:54, 9 августа 2018 21 874
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 21 065
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 520
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум