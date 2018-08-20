В России ввели единые минимальные цены на водку разной крепости

В России ввели единые минимальные розничные цены на водку разной крепости. Стоимость пол-литра водки с содержанием этанола свыше 37% до 40% теперь составляет 205 рублей, передает РИА «
В понедельник, 20 августа, вступил в силу приказ Минфина об унификации цен на водку. В пояснительной записке отметили, что нововведение позволит исключить возможность производителям водки крепостью 38% не применять при обороте продукта минимальную цену.
В законе о государственном регулировании производства и оборота алкоголя под водкой понимают напиток с содержание этанола в нем от 38% до 56% объема готовой продукции.