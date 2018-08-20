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9:41, 20 августа 2018 222
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В России ввели единые минимальные цены на водку разной крепости

В России ввели единые минимальные цены на водку разной крепости

Фото: Pixabay.com

В России ввели единые минимальные розничные цены на водку разной крепости. Стоимость пол-литра водки с содержанием этанола свыше 37% до 40% теперь составляет 205 рублей, передает РИА «Новости».

В понедельник, 20 августа, вступил в силу приказ Минфина об унификации цен на водку. В пояснительной записке отметили, что нововведение позволит исключить возможность производителям водки крепостью 38% не применять при обороте продукта минимальную цену.

В законе о государственном регулировании производства и оборота алкоголя под водкой понимают напиток с содержание этанола в нем от 38% до 56% объема готовой продукции.


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