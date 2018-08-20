Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:23, 20 августа 2018 201
 0    0

Под Рязанью появится патриотический парк «Звезда героя»

Под Рязанью появится патриотический парк «Звезда героя»

Под Рязанью появится патриотический парк «Звезда героя». Минобороны передало для него 12 единиц военной техники, передает ТАСС.

Губернатор Николай Любимов отметил, что уже есть договоренность с владельцем земельного участка, где создается инфраструктура для пребывания гостей.

«Он передаст нам большую площадь для создания парка, и мы уже получили от Минобороны 12 единиц техники, которую необходимо демилитаризовать, она на ответственном хранении в Рязани — это первая основа для нового парка», — сказал глава региона.

Патриотический парк «Звезда героя» появится на территории гостиничного комплекса «Рыбацкая деревня» по инициативе ветеранов боевых действий. Он объединит интерактивные площадки по истории рязанского воинства и выставку военной техники.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
17:23, 20 августа 2018
Под Рязанью появится патриотический парк «Звезда героя»
17:18, 20 августа 2018
Рязанцы стали в два раза чаще брать кредиты — Центробанк
16:14, 20 августа 2018
На подготовку рязанских школ к учебному году потратили более 480 миллионов
16:03, 20 августа 2018
В Рязани ищут очевидцев ДТП с пешеходом на улице Бирюзова
15:31, 20 августа 2018
Любимов в футболке с Путиным спел под гитару в детском лагере
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку 1

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 29 529
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:54, 9 августа 2018 21 789
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
21:59, 18 августа 2018 21 207
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 2
13:55, 11 августа 2018 20 821
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 268
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум