Под Рязанью появится патриотический парк «Звезда героя». Минобороны передало для него 12 единиц военной техники, передает
Губернатор Николай Любимов отметил, что уже есть договоренность с владельцем земельного участка, где создается инфраструктура для пребывания гостей.
«Он передаст нам большую площадь для создания парка, и мы уже получили от Минобороны 12 единиц техники, которую необходимо демилитаризовать, она на ответственном хранении в Рязани — это первая основа для нового парка», — сказал глава региона.
Патриотический парк «Звезда героя» появится на территории гостиничного комплекса «Рыбацкая деревня» по инициативе ветеранов боевых действий. Он объединит интерактивные площадки по истории рязанского воинства и выставку военной техники.