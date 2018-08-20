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9:57, 20 августа 2018 2 597
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Операторы назвали даты отмены роуминга в России 1

Операторы назвали даты отмены роуминга в России

Фото: Pixabay.com

«Вымпелком» (бренд «Билайн») отменил плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России. Еще два оператора «большой тройки» рассказали о своих планах, передает РИА «Новости».

«Мегафон» отменит роуминг с 1 сентября. В МТС намерены сделать это «в ближайшее время».

Год назад ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря отменить внутрисетевой роуминг. Служба продлила исполнение предупреждения для МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» до 31 января, для Tele2 — до 31 августа.

В начале августа «Вымпелком» и «Мегафон» объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, а до этого исходящие звонки, интернет-трафик и СМС в поездках по России также были переведены на тарифы домашнего региона.


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