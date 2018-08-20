Операторы назвали даты отмены роуминга в России

«Вымпелком» (бренд «Билайн») отменил плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России. Еще два оператора «большой тройки» рассказали о своих планах, передает РИА «
«Мегафон» отменит роуминг с 1 сентября. В МТС намерены сделать это «в ближайшее время».
Год назад ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря отменить внутрисетевой роуминг. Служба продлила исполнение предупреждения для МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» до 31 января, для Tele2 — до 31 августа.
В начале августа «Вымпелком» и «Мегафон»