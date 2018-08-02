В МВД предложили объединить «площадку» и «город» в один экзамен на «права». Информация об этом
Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников отметил, что новые правила должны ужесточить экзамен: во время него больше внимания будут уделять практическому вождению.
Практический экзамен на право управления мототранспортом не изменится. Его продолжат проводить на закрытых площадках.
В проекте также уточняется возраст, при наличии которого допускают к учебной езде. Так, обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории «А1» или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле — не менее 16 лет, на мотоцикле категории «А» — не менее 17 лет, на автобусе — не менее 20 лет.