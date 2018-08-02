Строящийся завод ГК «Русская кожа» посетил глава Алтайского края

В четверг, 2 августа, строительную площадку завода «Русская кожа Алтай» в Заринске посетил и. о. губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Компания является дочерним подразделением российской ГК «Русская кожа» (входит в ФПК «Инвест») и строит кожевенное предприятие.
Во время визита Томенко заявил, что правительство Алтайского края в дальнейшем будет привлекать в Заринск новых инвесторов и окажет им поддержку в реализации проектов. Новое предприятие «Русская кожа Алтай» претендует на получение статуса резидента Заринска.
Глава региона ознакомился с ходом строительных работ, а также с дальнейшими планами по сдаче объекта в эксплуатацию.
Как сообщили в «Русской коже», стоимость «алтайского» проекта составляет порядка двух миллиардов рублей. Сдать новое предприятие планируют в конце 2018 года.