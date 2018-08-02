Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:40, 2 августа 2018 203

Строящийся завод ГК «Русская кожа» посетил глава Алтайского края

Строящийся завод ГК «Русская кожа» посетил глава Алтайского края

В четверг, 2 августа, строительную площадку завода «Русская кожа Алтай» в Заринске посетил и. о. губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Компания является дочерним подразделением российской ГК «Русская кожа» (входит в ФПК «Инвест») и строит кожевенное предприятие.

Во время визита Томенко заявил, что правительство Алтайского края в дальнейшем будет привлекать в Заринск новых инвесторов и окажет им поддержку в реализации проектов. Новое предприятие «Русская кожа Алтай» претендует на получение статуса резидента Заринска.

Глава региона ознакомился с ходом строительных работ, а также с дальнейшими планами по сдаче объекта в эксплуатацию.

Как сообщили в «Русской коже», стоимость «алтайского» проекта составляет порядка двух миллиардов рублей. Сдать новое предприятие планируют в конце 2018 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
18:40, 2 августа 2018
Строящийся завод ГК «Русская кожа» посетил глава Алтайского края
16:12, 2 августа 2018
В Рязанской области увеличился прожиточный минимум
12:00, 2 августа 2018
Кораблинский предприниматель не заплатил более миллиона рублей налога
14:59, 1 августа 2018
Россияне смогут платить налоги за других людей
8:39, 31 июля 2018
Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин сменой правительства
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
8 часов назад
Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Центр доктора Бубновского предлагает рязанцам услугу кинезиотейпирования

Высокоэффективный пластырь кинезио тейп улучшает кровообращение, снижает болевые ощущения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:25, 2 августа 2018 32 486
Парашютисты, техника и «Синева». В Рязани отметили День ВДВ
12:44, 29 июля 2018 29 873
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 563
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 21 935
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 479
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум