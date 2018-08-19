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10:56, 19 августа 2018 116
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В ОКБ рассказали о состоянии пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в Спасском районе

В ОКБ рассказали о состоянии пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в Спасском районе

Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал о состоянии пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в Спасском районе. По его словам, мужчина получил перелом позвоночника, ребер и ноги, передает ТАСС.

«Состояние без существенной динамики. То, что не хуже — это уже хорошо… Травм много: и нога, и позвоночник, и ребра сломаны», — пояснил он.

Напомним, вечером в пятницу, 17 августа, легкомоторный вертолет Robinson летел из Рязани в Шацк. Оевидцы рассказали, что он «упал носом вниз».

Пилотом оказался 42-летний москвич, его доставили в реанимацию.

На место выезжали специалисты Международного авиационного комитета. Следователи проводят проверку. Они назвали возможную причину ЧП.

Ранее появились фотографии вертолета.


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