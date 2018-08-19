В ОКБ рассказали о состоянии пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в Спасском районе

Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал о состоянии пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в Спасском районе. По его словам, мужчина получил перелом позвоночника, ребер и ноги, передает
«Состояние без существенной динамики. То, что не хуже — это уже хорошо… Травм много: и нога, и позвоночник, и ребра сломаны», — пояснил он.
Напомним, вечером в пятницу, 17 августа, легкомоторный вертолет Robinson летел из Рязани в Шацк. Оевидцы рассказали, что он «
Пилотом оказался 42-летний москвич, его доставили в реанимацию.
На место выезжали специалисты Международного авиационного комитета. Следователи
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