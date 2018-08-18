Опубликованы фотографии с места падения вертолета в Спасском районе Рязанской области. Снимки появились на сайте издательства «
Об инциденте на экстренный номер 112 сообщили очевидцы, которые видели, как вертолет летел над полем, а потом «упал носом вниз».
Пилотом оказался 42-летний москвич, его доставили в реанимацию.
Отмечается, что в субботу, 18 августа, на место падения выехали специалисты Международного авиационного комитета.
Напомним, в пятницу, 17 августа, вертолет Robinson летел по маршруту Рязань — Шацк и
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