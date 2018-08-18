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14:14, 18 августа 2018 587
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Опубликованы фотографии с места падения вертолета в Спасском районе

Опубликованы фотографии с места падения вертолета в Спасском районе

Фото: Издательство «Пресса»

Опубликованы фотографии с места падения вертолета в Спасском районе Рязанской области. Снимки появились на сайте издательства «Пресса».

Об инциденте на экстренный номер 112 сообщили очевидцы, которые видели, как вертолет летел над полем, а потом «упал носом вниз».

Пилотом оказался 42-летний москвич, его доставили в реанимацию.

Отмечается, что в субботу, 18 августа, на место падения выехали специалисты Международного авиационного комитета.

Напомним, в пятницу, 17 августа, вертолет Robinson летел по маршруту Рязань — Шацк и совершил жесткую посадку в Спасском районе.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.


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