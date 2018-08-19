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8:24, 19 августа 2018 904
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Международный форум древних городов завершился концертом в Рязанском кремле

Международный форум древних городов завершился концертом в Рязанском кремле

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Международный форум древних городов завершился гала-концертом в Рязанском кремле. Перед этим по центру города прошли «парусные суда», символизирующие страны и города, участвовавшие в форуме.

Подводя итоги, губернатор Николая Любимов одним из главных достижений форума назвал «закрепление взаимопонимания, общего настроя на конструктив и сотрудничество».

«Мы многое узнали друг о друге, нашли точки соприкосновения, обменялись лучшим опытом, выявили общие проблемы и вместе наметили векторы их решения», — отметил Любимов. — Уверен, что действуя сообща, мы сделаем много доброго и полезного". Глава региона добавил, что форум станет долгосрочным проектом, а рязанский регион превратится в площадку для ассоциаций древних городов.

На концерте выступили художественные коллективы, приехавшие в составе делегаций. Среди них — русский-народный оркестр и ансамбль «Славяне» из Смоленской области, молодежная танцевальная студия из Болгарии, ансамбль из Ярославской области и многие другие. Артисты из Спарты исполнили народный греческий танец «Сиртаки».

Творческие номера артистов транслировались на экраны возле сцены, а на стенах зданий с помощью проекторов появлялись изображения достопримечательностей городов, чьи представители выступали на сцене.

Напомним, форум древних городов был в Рязани впервые. В период его проведения правительство Рязанской области подписало два соглашения о сотрудничестве, на Лыбедском бульваре работал научно-образовательный лекторий. На открытии посольств древних городов рязанцы исполнили народные танцы разных стран, а также попробовали блюда иностранных шеф-поваров.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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