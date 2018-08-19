Международный форум древних городов завершился концертом в Рязанском кремле

Международный форум древних городов завершился гала-концертом в Рязанском кремле. Перед этим по центру города
Подводя итоги, губернатор Николая Любимов одним из главных достижений форума назвал «закрепление взаимопонимания, общего настроя на конструктив и сотрудничество».
«Мы многое узнали друг о друге, нашли точки соприкосновения, обменялись лучшим опытом, выявили общие проблемы и вместе наметили векторы их решения», — отметил Любимов. — Уверен, что действуя сообща, мы сделаем много доброго и полезного". Глава региона добавил, что форум станет долгосрочным проектом, а рязанский регион превратится в площадку для ассоциаций древних городов.
На концерте выступили художественные коллективы, приехавшие в составе делегаций. Среди них — русский-народный оркестр и ансамбль «Славяне» из Смоленской области, молодежная танцевальная студия из Болгарии, ансамбль из Ярославской области и многие другие. Артисты из Спарты исполнили народный греческий танец «Сиртаки».
Творческие номера артистов транслировались на экраны возле сцены, а на стенах зданий с помощью проекторов появлялись изображения достопримечательностей городов, чьи представители выступали на сцене.
Напомним, форум древних городов был в Рязани