В субботу, 18 августа, по центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов.
Шествие представителей более чем 40 городов России и зарубежья началось у театра драмы с приветствия главы муниципального района Владислава Фролова. «Мы с вами в рамках народной дипломатии обязаны дружить, потому что мир и процветание — это синонимы. Если на всей земле будет мир — мы будем жить счастливо», — сказал он. — Я от всей души вас поздравляю с состоявшимся первым международным форумом древних городов, с искренней любовью и надеждой верю, что все эти дни, проведенные в Рязани, вам очень понравились, и мы всегда ждем вас у нас в городе. В добрый путь!".
Затем по улицам Ленина и Соборной прошли «парусные суда» участников форума. Демонстрация сымитировала проход парусников по Оке. Возглавила шествие ладья с флагом форума.
Делегации в национальных костюмах завершили шествие у Рязанского кремля, где был заключительный гала-концерт.