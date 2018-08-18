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21:59, 18 августа 2018 2 641
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По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов

По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 18 августа, по центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов.

Шествие представителей более чем 40 городов России и зарубежья началось у театра драмы с приветствия главы муниципального района Владислава Фролова. «Мы с вами в рамках народной дипломатии обязаны дружить, потому что мир и процветание — это синонимы. Если на всей земле будет мир — мы будем жить счастливо», — сказал он. — Я от всей души вас поздравляю с состоявшимся первым международным форумом древних городов, с искренней любовью и надеждой верю, что все эти дни, проведенные в Рязани, вам очень понравились, и мы всегда ждем вас у нас в городе. В добрый путь!".

Затем по улицам Ленина и Соборной прошли «парусные суда» участников форума. Демонстрация сымитировала проход парусников по Оке. Возглавила шествие ладья с флагом форума.

Делегации в национальных костюмах завершили шествие у Рязанского кремля, где был заключительный гала-концерт.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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1 неделя назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

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