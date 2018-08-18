Следователи назвали возможную причину жесткой посадки вертолета в Спасском районе. На странице ведомства в
Вечером в пятницу, 17 августа, легкомоторный вертолет Robinson летел из Рязани в Шацк. На номер экстренных служб позвонили очевидцы, которые видели, как вертолет «
Пилотом оказался 42-летний москвич, его доставили в реанимацию.
На место выезжали специалисты Международного авиационного комитета. Следователи
Ранее
Следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия в Рязанской области, где накануне совершил жесткую посадку вертолёт Robinson.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 18 августа 2018 г.
В числе приоритетных рассматривается версия о технической неисправности воздушного судна.
Пострадавшего пилота опросят с разрешения врачей pic.twitter.com/P8T1rV1Lx8