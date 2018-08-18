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17:38, 18 августа 2018 217
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Следователи назвали возможную причину жесткой посадки вертолета в Спасском районе

Следователи назвали возможную причину жесткой посадки вертолета в Спасском районе

Фото: Издательство «Пресса»

Следователи назвали возможную причину жесткой посадки вертолета в Спасском районе. На странице ведомства в Twitter отметили, что инцидент мог произойти из-за технической неисправности.

Вечером в пятницу, 17 августа, легкомоторный вертолет Robinson летел из Рязани в Шацк. На номер экстренных служб позвонили очевидцы, которые видели, как вертолет «упал носом вниз».

Пилотом оказался 42-летний москвич, его доставили в реанимацию.

На место выезжали специалисты Международного авиационного комитета. Следователи проводят проверку.

Ранее появились фотографии с места ЧП.


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