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8:23, 18 августа 2018 1 525
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Пропавшего 19-летнего жителя Спасского района нашли живым

Пропавшего 19-летнего жителя Спасского района нашли живым

Пропавшего 19-летнего жителя Спасского района нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Подробности поисков не разглашаются.

Напомним, Алексей Сухоедов пропал 16 августа.


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