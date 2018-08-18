Пропавшего 19-летнего жителя Спасского района нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Подробности поисков не разглашаются.
Напомним, Алексей Сухоедов
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Пропавшего 19-летнего жителя Спасского района нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Подробности поисков не разглашаются.
Напомним, Алексей Сухоедов
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