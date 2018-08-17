В Рязанской области пропал 19-летний молодой человек. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «Вконтакте».
Сухоедов Алексей Игоревич ушел из своего дома в селе Глядково Спасского района 16 августа, до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Отмечается, что пропавший дезориентирован.
Приметы: рост 184 см, нормального телосложения, карий цвет глаз, волосы черные, короткая стрижка.
Был одет: серая футболка в темно-серую полоску, черные шорты, черные резиновые шлепки.
С собой: возможно уехал на велосипеде.
Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.