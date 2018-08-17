В субботу в центре Рязани ограничат движение

В субботу, 18 августа, в центре Рязани ограничат движение из-за костюмированного шествия. Об этом сообщил
По рязанским улицам
С 17:00 до 21:00 движение перекроют:
- по Театральной площади;
- на участке улицы Есенина (от пересечения с улицей Радищева до улицы Урицкого);
- на улице Циолковского (от пересечения с Театральной площадью до улицы Электрозаводской);
- на улице Ленина (от Театральной площади до улицы Соборной);
- на участке улицы Соборной (от улицы Ленина до Соборной площади).
Движение транспорта на проезжей части будет открываться поэтапно по ходу окончания прохождения колонн участников мероприятия.