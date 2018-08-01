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16:40, 1 августа 2018 230
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Форум древних городов откроется костюмированным шествием по центру Рязани

Форум древних городов откроется костюмированным шествием по центру Рязани

Форум древних городов откроется костюмированным шествием по центру Рязани. Об этом рассказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов на пресс-конференции, посвященной событию. Она прошла в Москве на площадке МИА «Россия сегодня» в среду, 1 августа. Конференцию посетили региональные и федеральные журналисты.

18 августа по центральным улицам Рязани пройдет большое костюмированное шествие. Министр рассказал, что это по улицам пройдут «парусные суда», символизирующие страны и города, участвующие в форуме.

Сама демонстрация сымитирует проход парусников по Оке. «У нас в регионе мимо Константиновна, Переяславля-Рязанского, Шилова протекает замечательная река Ока. За это мы называем ее „рекой истории“ и не могли забыть о ней в этот день», — пояснил министр.

Шествие начнется у Театра драмы и закончится у Рязанского кремля, где состоится гала-концерт. Участники пройдут по Астраханской и Соборной улицам. На время его проведения движение транспорта по этим улицам ограничат.

Напомним, первый международный форум древних городов пройдет в Рязани с 12 по 19 августа. Его посетят гости из 40 городов России и зарубежья.


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