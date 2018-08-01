Форум древних городов откроется костюмированным шествием по центру Рязани. Об этом рассказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов на пресс-конференции, посвященной событию. Она прошла в Москве на площадке МИА «Россия сегодня» в среду, 1 августа. Конференцию посетили региональные и федеральные журналисты.
18 августа по центральным улицам Рязани пройдет большое костюмированное шествие. Министр рассказал, что это по улицам пройдут «парусные суда», символизирующие страны и города, участвующие в форуме.
Сама демонстрация сымитирует проход парусников по Оке. «У нас в регионе мимо Константиновна, Переяславля-Рязанского, Шилова протекает замечательная река Ока. За это мы называем ее „рекой истории“ и не могли забыть о ней в этот день», — пояснил министр.
Шествие начнется у Театра драмы и закончится у Рязанского кремля, где состоится гала-концерт. Участники пройдут по Астраханской и Соборной улицам. На время его проведения движение транспорта по этим улицам ограничат.
Напомним, первый международный форум древних городов пройдет в Рязани с 12 по 19 августа. Его посетят гости из 40 городов России и зарубежья.