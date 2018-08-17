В Рязани перенесли итальянский спектакль, который покажут в рамках форума древних городов.

В Рязани перенесли итальянский спектакль, который покажут в рамках
По техническим причинам спектакль «Дар Прометея» театра Луизы Гуарро (Неаполь, Италия), который должен был состояться на Лыбедском бульваре в пятницу, 17 августа, в 21:00, перенесли в Рязанский театра кукол.
Начало спектакля в 20:00, бесплатные входные билеты можно получить в кассе театра с 14:00 до начала мероприятия.
Напомним, театр Луизы Гуарро уже приезжал в Рязань в 2017 году в рамках фестиваля «Свидания на Театральной» со спектаклем «Король ухмыляется».