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10:52, 17 августа 2018 121
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В Рязани перенесли итальянский спектакль, который покажут в рамках форума древних городов

В Рязани перенесли итальянский спектакль, который покажут в рамках форума древних городов

В Рязани перенесли итальянский спектакль, который покажут в рамках форума древних городов.

По техническим причинам спектакль «Дар Прометея» театра Луизы Гуарро (Неаполь, Италия), который должен был состояться на Лыбедском бульваре в пятницу, 17 августа, в 21:00, перенесли в Рязанский театра кукол.

Начало спектакля в 20:00, бесплатные входные билеты можно получить в кассе театра с 14:00 до начала мероприятия.

Напомним, театр Луизы Гуарро уже приезжал в Рязань в 2017 году в рамках фестиваля «Свидания на Театральной» со спектаклем «Король ухмыляется».


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