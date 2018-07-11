Уникальные концерты и костюмированное шествие. Программа Форума древних городов в Рязани

С 12 по 19 августа в Рязанской области пройдет Форум древних городов. Его программу на заседании правительства представил министр культуры и туризма региона Виталий Попов.
По его словам, сейчас решаются вопросы благоустройства и оформления мест проведения форума, обеспечения их безопасности, ведется подготовка и инструктаж волонтеров. Он отметил, что деловая и культурная программы форума включают целый комплекс ярких и интересных мероприятий.
В рамках форума 13-14 августа пройдет международная конференция «Историко-культурное наследие — гарант устойчивого развития древних городов». На круглых столах и панельных дискуссиях обсудят вопросы развития городской среды, туризма, сохранения памятников истории и культуры.
Свои обычаи, традиции, народные промыслы продемонстрируют более 40 городов из России, Германии, Болгарии, Испании, Китая, Италии, Греции, Франции, Сербии, Турции, Узбекистана и других стран. Рязанскую область представят Рязань, Касимов, Пронск и Ряжск.
Кроме того, в Рязани откроются «Посольства древних городов». Ежедневно на различных площадках города будут проходить уникальные концерты с участием творческих коллективов городов-участников форума, а также исторические спектакли. Свои работы представят Вольфганг Борхерт театр (Мюнстер), Театр Луизы Гуарро (Неаполь), Владимирский академический театр драмы, Московский историко-этнографический театр и другие.
В Рязани также состоятся гастрономические фестивали, куда приедут лучшие повара мира. Попробовать национальные блюда разных стран можно будет на празднике уличной еды.
А 18 августа по центральным улицам Рязани пройдет большое костюмированное шествие древних городов. На территории кремля в этот день состоится итоговый гала-концерт.
Полную программу Форума древних городом можно посмотреть
Подробная информация опубликована на официальном