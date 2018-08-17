Шеф-повара из Эстонии и Узбекистана накормили рязанцев перепелкой и лагманом. Гастрономические мастер-классы провели в рамках форума древних городов, сообщает издательство «
Эммануила Вайлле из Эстонии со своей командой приготовил перепелку с квашеной капустой и вареным овсом. Птицу привезли из Эстонии: на местных фермах выращивают специальную породу, которая несет много яиц.
Перепелку готовили на мангале без маринада, только с солью. После этого ее обмазали солодом и подали с приготовленными ранее овсом и капустой.
Шеф Дилмурод Исматов угостил рязанцев лагманом. Повар ресторана в Гостевом доме при посольстве Узбекистана в России пожарил говяжью вырезку, добавил в нее томатную пасту, чеснок, стебли сельдерея, помидоры, болгарский перец и стручковую фасоль. Блюдо подавали с длинной пшеничной лапшой.