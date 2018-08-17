Минкомсвязь предложила ужесточить требования к сим-картам

Минкомсвязь предложила обязать операторов связи использовать средства криптографической защиты информации для идентификации абонентов. Приказ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект не предполагает единовременную замену сим-карт: ужесточение требований не коснется сим-карт, купленных до вступления в силу приказа. По мнению Минэкономразвития, на закупку единицы оборудования операторам придется потрать 3,2 миллиона рублей. Минкомсвязь считает, что понадобится 80 единиц такого оборудования на весь рынок.
«Мегафон» считает, что одна единица нужна на десять тысяч абонентов, передает РИА «
Предполагается, что нововведения должны защитить данные абонентов от несанкционированного доступа. При этом средства шифрования должны соответствовать требованиям ФСБ.