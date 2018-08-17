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17:48, 17 августа 2018 152
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Минкомсвязь предложила ужесточить требования к сим-картам

Минкомсвязь предложила ужесточить требования к сим-картам

Минкомсвязь предложила обязать операторов связи использовать средства криптографической защиты информации для идентификации абонентов. Приказ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект не предполагает единовременную замену сим-карт: ужесточение требований не коснется сим-карт, купленных до вступления в силу приказа. По мнению Минэкономразвития, на закупку единицы оборудования операторам придется потрать 3,2 миллиона рублей. Минкомсвязь считает, что понадобится 80 единиц такого оборудования на весь рынок.

«Мегафон» считает, что одна единица нужна на десять тысяч абонентов, передает РИА «Новости». Таким образом, расходы на 260 миллионов абонентов могут составить 83,2 миллиарда рублей. Кроме того, потребуются затраты на усиление криптозащиты — 700 миллионов рублей.

Предполагается, что нововведения должны защитить данные абонентов от несанкционированного доступа. При этом средства шифрования должны соответствовать требованиям ФСБ.


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