В Рязани торжественно открылся форум древних городов

В среду, 15 августа, в Рязанском кремле официально открылся Международный форум древних городов. Праздничный концерт посетили губернатор Николай Любимов с супругой, и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов, глава города Владислав Фролов, зарубежная делегация.
Со сцены глава региона поприветствовал участников фестиваля. Он отметил, что для Рязани большая честь первыми в России принимать форум.
«Рязанский край играл всегда большую роль и значение в судьбе России. Наша земля славится героической историей, уникальными памятниками архитектуры и искусства. Мы всегда дарили России и миру целую плеяду ярких и талантливых людей, которые внесли вклад в развитие всех сфер жизни», — заявил губернатор.
По его словам, регион бережно относится к наследию своих предшественников, уделяет внимание сохранению и развитию городов и сел в многовековой историей. «Мы старались сделать все, чтобы вы почувствовали наше гостеприимство», — подчеркнул Любимов.
Затем он перешел на английский язык и продублировал приветствие.
На концерте выступили рязанские музыкальные и танцевальные коллективы. В это время на стены кремля проектировались видеоролики о Рязани с момента ее основания до настоящего времени.
В завершении выступлений участники концерта выпустили в небо воздушные шары с белыми фонариками.