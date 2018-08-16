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10:34, 16 августа 2018 223
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В Рязани торжественно открылся форум древних городов

В Рязани торжественно открылся форум древних городов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 15 августа, в Рязанском кремле официально открылся Международный форум древних городов. Праздничный концерт посетили губернатор Николай Любимов с супругой, и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов, глава города Владислав Фролов, зарубежная делегация.

Со сцены глава региона поприветствовал участников фестиваля. Он отметил, что для Рязани большая честь первыми в России принимать форум.

«Рязанский край играл всегда большую роль и значение в судьбе России. Наша земля славится героической историей, уникальными памятниками архитектуры и искусства. Мы всегда дарили России и миру целую плеяду ярких и талантливых людей, которые внесли вклад в развитие всех сфер жизни», — заявил губернатор.

По его словам, регион бережно относится к наследию своих предшественников, уделяет внимание сохранению и развитию городов и сел в многовековой историей. «Мы старались сделать все, чтобы вы почувствовали наше гостеприимство», — подчеркнул Любимов.

Затем он перешел на английский язык и продублировал приветствие.

На концерте выступили рязанские музыкальные и танцевальные коллективы. В это время на стены кремля проектировались видеоролики о Рязани с момента ее основания до настоящего времени.

В завершении выступлений участники концерта выпустили в небо воздушные шары с белыми фонариками.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

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