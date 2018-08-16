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15:14, 16 августа 2018 1 760
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В Рязани разработают обновленную транспортную модель города

В Рязани разработают обновленную транспортную модель города

В Рязани по поручению губернатора Николая Любимова разработают обновленную транспортную модель города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По итогам встречи с губернатором, прошедшей в среду, 15 августа, и.о. главы администрации Сергей Карабасов поручил руководству городского управления транспорта провести совещание с коммерческими перевозчиками, чтобы собрать и обобщить предложения по обновлению транспортной модели города.

«Информацию необходимо предоставить в срок до 3 сентября, — добавил Карабасов. — Главное, чтобы услуги, предоставляемые перевозчиками, оказывались качественно и обеспечивали безопасность пассажиров».

Также на встрече с губернатором и.о. главы администрации рассказал о количестве транспорта на городских маршрутах. По его словам, на сегодняшний день в городе работают 100 троллейбусов МУП УРТ, 60 автобусов «Автоколонны №1310» и около 900 маршрутных такси и коммерческих автобусов.


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