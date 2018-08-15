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15:03, 15 августа 2018 114
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В четверг на улице Великанова отключат холодную воду

В четверг на улице Великанова отключат холодную воду

В четверг, 16 августа, на улице Великанова в Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 17:00 воды не будет в домах №16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 14 корпус 1.


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1 неделя назад
Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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