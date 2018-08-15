Рязанские вкладчики накопили 143 миллиарда рублей. Об этом сообщило рязанское отделение ГУ Банка России по ЦФО.
За год общая сумма депозитов физлиц в регионе выросла на 9,8% до 143,8 млрд рублей в июне 2018-го. В ЦБ отмечают, что больше всего рязанцы доверяют национальной валюте — 93% вкладов являются рублевыми, при этом доля депозитов в иностранной валюте продолжает снижаться (7% против 8,8% годом ранее)
При этом средняя ставка по рублевым вкладам составила 5,7% годовых. «Ставки превышают инфляцию более чем в два раза, что позволяет сохранить средства. Кроме того, это надежный инструмент: вклады физических лиц защищены в размере 1,4 млн рублей», — отметил управляющийрязанским отделением ЦБ Сергей Кузнецов.