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10:48, 15 августа 2018 288
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Рязанские вкладчики накопили 143 миллиарда рублей

Рязанские вкладчики накопили 143 миллиарда рублей

Фото: Pixabay.com

Рязанские вкладчики накопили 143 миллиарда рублей. Об этом сообщило рязанское отделение ГУ Банка России по ЦФО.

За год общая сумма депозитов физлиц в регионе выросла на 9,8% до 143,8 млрд рублей в июне 2018-го. В ЦБ отмечают, что больше всего рязанцы доверяют национальной валюте — 93% вкладов являются рублевыми, при этом доля депозитов в иностранной валюте продолжает снижаться (7% против 8,8% годом ранее)

При этом средняя ставка по рублевым вкладам составила 5,7% годовых. «Ставки превышают инфляцию более чем в два раза, что позволяет сохранить средства. Кроме того, это надежный инструмент: вклады физических лиц защищены в размере 1,4 млн рублей», — отметил управляющийрязанским отделением ЦБ Сергей Кузнецов.


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